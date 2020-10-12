В Днепре женщина шла на работу и наткнулась на изуродованное тело (фото)

В Днепре на улице выявили тело женщины со страшными ранами
В городе Днепр случайная прохожая наткнулась на изувеченное тело молодой женщины. Местная жительница шла на работу, когда обнаружила страшную находку в лесополосе.
Позже в полиции рассказали, что удалось выяснить личность погибшей. Ей 36 лет. ЧП произошло на улице Данила Нечая, рядом с домом №8, 10 октября, пишет Информатор Днепр.
Сообщается также что тело женщины было обнаженным. Ее голова сильно разбита камнями, а лицо обезображено до неузнаваемости.
На месте обстоятельства происшествия работала следственно-оперативная группа. А тело женщины отправили на судмедэкспертизу.
В Днепре нашли мертвой молодую женщину (фото: dp.informator.ua)
Полиции предстоит сложное расследование, а эксперты должны будут назвать точную причину смерти.
Напомним, что в Киеве не так давно нашли убитой администратора магазина. Позже личность подозреваемого повергла многих в шок.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина сорвался с балкона при попытке сбежать по простыни. Он упал с пятого этажа и умер на месте, ударившись головой об камень.
Также сообщалось, что в Херсонской области женщина утопила тяжелобольного сына в канале. Появились подробности, которые заставляют плакать.