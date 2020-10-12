В Днепре женщина шла на работу и наткнулась на изуродованное тело (фото)

В Днепре нашли мертвой молодую женщину (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре на улице выявили тело женщины со страшными ранами

В городе Днепр случайная прохожая наткнулась на изувеченное тело молодой женщины. Местная жительница шла на работу, когда обнаружила страшную находку в лесополосе.

Позже в полиции рассказали, что удалось выяснить личность погибшей. Ей 36 лет. ЧП произошло на улице Данила Нечая, рядом с домом №8, 10 октября, пишет Информатор Днепр.

Сообщается также что тело женщины было обнаженным. Ее голова сильно разбита камнями, а лицо обезображено до неузнаваемости.

На месте обстоятельства происшествия работала следственно-оперативная группа. А тело женщины отправили на судмедэкспертизу.

В Днепре нашли мертвой молодую женщину (фото: dp.informator.ua)

Полиции предстоит сложное расследование, а эксперты должны будут назвать точную причину смерти.

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