Женщина утопила 4-летнего сына в канале под Херсоном: леденящие душу детали

Под Херсоном женщина утопила ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Женщина дошла до крайней степени отчаяния и утопила сына в канале

В Херсонской области 36-летняя женщина утопила своего тяжелобольного четырехлетнего сына в оросительном канале. Ныне выяснились страшные подробности этого горя, где на мать ребенка при живом отце свалены все заботы.

Обнаружилось это, когда отец ребенка, что не живет с ними, выявил пропажу и сына и бывшей жены Раисы. 41-летний мужчина обратился в полицию. Женщину нашли, и она сделала страшное признание, говорится в сюжете ТСН.

Тело 4-летнего Богдана обнаружили в Северо-Крымском оросительном канале. Женщина некоторое время ничего не могла объяснить.

Позже все же удалось выяснить, что они с сыном сели в автобус и вышли возле канала. Она вместе с мальчиком прыгнула в канал, но инстинкт самосохранения сработал и ей удалось выбраться, а сын утонул.

Мать говорит, что больше не могла одна справляться с тяжелобольным ребенком. У мальчика был аутизм, расстройство центральной нервной системы.

"Ему нужен был папа. Он начинает истерить, бьется головкой. Она ему (отцу ребенка. - Ред.) звонит: "Саша, ты нам очень нужен". Он взял и отключил телефон", - плачет бабушка мальчика.

Вместе с мужем женщина прожила 17 лет, но недавно он ушел - не мог смириться с больным ребенком. Отец постоянно обзывал сына и материл, а жене говорил, что любит, но так не может.

Знакомые семьи говорят, что женщина жила ради ребенка. Сын был долгожданным, рожала она его в Киеве, но было много осложнений.

В Херсонской области женщина утопила сына в канале (видео: ТСН)

Напомним, что трагедия случилась накануне в Херсонской области в Северо-Крымском канале. Теперь женщине грозит срок от десяти до пятнадцати лет за умышленное убийство малолетнего ребенка.