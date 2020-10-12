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У Дніпрі жінка йшла на роботу і натрапила на понівечене тіло (фото)

Дніпро, Понеділок 12 жовтня 2020 07:49
У Дніпрі жінка йшла на роботу і натрапила на понівечене тіло (фото)
У Дніпрі знайшли мертвою молоду жінку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі на вулиці виявили тіло жінки зі страшними ранами

У місті Дніпро випадкова перехожа натрапила на понівечене тіло молодої жінки. Місцева мешканка йшла на роботу, коли виявила страшну знахідку в лісосмузі.

Пізніше в поліції розповіли, що вдалося з'ясувати особу загиблої. Їй 36 років. НП сталася на вулиці Данила Нечая, поруч з будинком №8, 10 жовтня, пише Інформатор Дніпро.

Повідомляється також, що тіло жінки було оголеним. Її голова сильно розбита камінням, а обличчя спотворене до невпізнання.

На місці обставини події працювала слідчо-оперативна група. А тіло жінки відправили на судмедекспертизу.

У Дніпрі жінка йшла на роботу і натрапила на понівечене тіло (фото)У Дніпрі жінка йшла на роботу і натрапила на понівечене тіло (фото)

У Дніпрі знайшли мертвою молоду жінку (фото: dp.informator.ua)

Поліції належить складне розслідування, а експерти повинні будуть назвати точну причину смерті.

Нагадаємо, що у Києві не так давно знайшли вбитою адміністраторку магазину. Пізніше особа підозрюваного шокувала багатьох шок.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік зірвався з балкона при спробі втекти з простирадла. Він впав з п'ятого поверху і помер на місці, вдарившись головою об камінь.

Також повідомлялося, що у Херсонській області жінка втопила важкохворого сина в каналі. З'явилися подробиці, які змушують плакати.

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