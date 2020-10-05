Жестокое убийство администратора магазина в Киеве: в деле странный поворот

Убийство администратора магазина в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве жестоко зарезали администратора магазина в Соломенском районе

Полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве 35-летней администратора магазина в Киеве. Им оказался 27-летний работник соседнего магазина, а мотивом для совершения преступления стали деньги. Причем он не был ранее судим.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, злоумышленника задержали менее, чем за сутки. Ему уже сообщили о подозрении, и за содеянное может грозить пожизненное заключение.

На подозреваемого удалось выйти после того, как на прилегающей к магазину территории выявили верхнюю одежду злоумышленника, который он использовал во время совершения преступления.

Убийство администратора магазина в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Все срочные оперативно-розыскные мероприятия и изъяты вещественные доказательства дали нам возможность менее чем за сутки установить личность подозреваемого и задержать его", - рассказал глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко. - По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, подозреваемый нанес погибшей 15 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте".

О злоумышленнике известно, что он ранее не судимый уроженец Киевской области, который работал в соседнем магазине.

В Киеве жестоко зарезали администратора магазина (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что трагедия произошла в Киеве на проспекте Отрадном в Соломенском районе 2 октября. Злоумышленник напал на женщину на улице около "черного" входа в мясной магазин "Золотая осень", нанес ей ножевые ранения и сбежал.