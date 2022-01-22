В Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась: видео шокировало сеть

Так, инцидент произошел на улице Шмидта.

На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.

По словам очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Водитель не выдержал и ударил ее по лицу.

После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины: