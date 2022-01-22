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В Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась: видео шокировало сеть

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре подвыпившая женщина бросалась под колеса машин. Однако, один из водителей не выдержал и сделал ей физическое замечание.

Об этом сообщил местный Telegram-канале "Днепр сейчас".

Так, инцидент произошел на улице Шмидта.

На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.

По словам очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Водитель не выдержал и ударил ее по лицу.

После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.

В комментариях пользователи поражены от поступка женщины:

  • Она не в себе. Нужно было полицию вызвать, чтобы они ее забрали за нарушение общественного порядка;
  • У нее деменция, возможно, нужно полицию вызвать;
  • Физическое замечание, и это считается якобы мужик;
  • Лучше дать ей замечание, чем сбить ее и сесть;
  • Какой ужас! Что она делает.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина отказался надеть маску и устроил скандал.

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Днепр