В Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась: видео шокировало сеть

В Днепре подвыпившая женщина бросалась под колеса машин. Однако, один из водителей не выдержал и сделал ей физическое замечание.
Об этом сообщил местный Telegram-канале "Днепр сейчас".
Так, инцидент произошел на улице Шмидта.
На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.
По словам очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Водитель не выдержал и ударил ее по лицу.
После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.
В комментариях пользователи поражены от поступка женщины:
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