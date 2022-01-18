В Запорожье дети после посещения популярного игрового парка массово попадают в больницу: разбитые головы и конечности

Запорожский развлекательный центр Fly kids угодил в грандиозный скандал. Ребенок прыгал в коробе с шариками и разбил голову. И жертвой опасных аттракционов за последнее время стал не один ребенок.

Мама пострадавшего мальчика сообщила в комментарии для издания ZaБор , что он сейчас находится в больнице и там она видела еще несколько детей, которые посетили аттракционы.

Катерина привела своего сына в развлекательный центр и отпустила поиграть в коробе, который наполнен мягкими кубиками.

Мальчик прыгал и при падении ударился о борт короба. Именно в том месте, где упал ребенок, отсутствовало мягкое покрытие мата.

Ребенка немедленно госпитализировали и сейчас он находится в отделении нейрохирургии областной детской больницы – у него рассечение на голове более 11 см.

Как рассказала мама, возле рентген-кабинета в больнице она встретила еще несколько родителей с детьми, которые также посещали этот развлекательный парк.

"Выходя из рентген-кабинета, следующими в очереди были мама с ребенком на руках с переломом, как оказалось позже. Как думаете откуда? Следующими в очереди на рентген были родители с ребенком лет 5-6. Уже догадались откуда? Случайность? Не думаю, в этом заведении нет условий для безопасного отдыха наших детей", - рассказала женщина.

Как отмечают местные жители, ранее этот развлекательный парк для детей пользовался большой популярностью.

На каждом аттракционе там находились работники, которые тщательно следили за каждым ребенком.

Но недавно в парке все изменилось и теперь за безопасностью детей должны следить родители.

У сына Катерины сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Он проходит лечение в больнице, а женщина уже написала заявление в полицию и прокуратуру.

Она добавила, что директор парка уже ей позвонила и сказала, что была в командировке. По словам руководительницы Катерина поняла, что об инциденте та узнала из социальных сетей.

И это весьма странно, так как после падения в заведение вызвали скорую помощь и об этом знает весь персонал парка.

Директор пообещала пересмотреть камеры наблюдения и разобраться в том, что произошло. Возместить убытки или извиниться директор Fly Kids пока не пыталась.