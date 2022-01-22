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У Дніпрі жінка кидалася під машини та поплатилася: відео шокувало мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі жінка напідпитку кидалася під колеса машин. Однак, один із водіїв не витримав та зробив їй фізичне зауваження.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро зараз".

Так, інцидент стався на вулиці Шмідта.

На відео видно, як жінка бігає по проїжджій частині та блокує рух автомобілів.

Зі слів очевидців, жінка вискочила під авто і вдарила його ногою. Водій не витримав та і вдарив її по обличчю.

Після того, як жінку вдарили, вона не перестала заважати водіям.

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки:

  • Вона не в собі. Потрібно було поліцію викликати, щоб вони її забрали за порушення громадського порядку;
  • У неї деменція, можливо, потрібно поліцію викликати;
  • Фізичне зауваження, і це вважається нібито мужик;
  • Краще дати їй зауваження, аніж збити її та сісти;
  • Який жах! Що вона робить.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік відмовився вдягнути маску та влаштував скандал.

Також ми писали, що у Запоріжжі діти після відвідин популярного ігрового парку масово потрапляють до лікарні.

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Дніпро