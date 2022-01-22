У Дніпрі жінка кидалася під машини та поплатилася: відео шокувало мережу

Так, інцидент стався на вулиці Шмідта.

На відео видно, як жінка бігає по проїжджій частині та блокує рух автомобілів.

Зі слів очевидців, жінка вискочила під авто і вдарила його ногою. Водій не витримав та і вдарив її по обличчю.

Після того, як жінку вдарили, вона не перестала заважати водіям.

У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки: