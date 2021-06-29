В Днепре выпал огромный град размером с перепелиное яйцо (видео)

Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. В городе бушевала гроза, сопровождавшаяся раскатом грома и молнии.

Так, град в городе длился около 15 минут. О пострадавших в результате внезапной непогоды пока неизвестно.

Фото: в Днепре выпал огромный град (фото t.me/hyevuy_dnepr)

В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного града была плохая видимость, и водители становились на обочину, чтобы переждать непогоду.