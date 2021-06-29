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В Днепре выпал огромный град размером с перепелиное яйцо (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Днепр засыпало градом размером с перепелиное яйцо. В городе бушевала гроза, сопровождавшаяся раскатом грома и молнии.

Видео публиковали в Telegram-канале "Х Днепр ".

Так, град в городе длился около 15 минут. О пострадавших в результате внезапной непогоды пока неизвестно.

Фото: в Днепре выпал огромный град (фото t.me/hyevuy_dnepr)

В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного града была плохая видимость, и водители становились на обочину, чтобы переждать непогоду.

  • Готовьтесь к климатическому апокалипсису
  • Ужас! Действительно такой выпал
  • Довольно крупный град выпал. Жаль, что фото нельзя закрепить
  • Град уже три раза и потом опять начинается. Я никак в магазин не могу дойти
  • Хороший дождь прошел на 12 квартале. Снесло почти все
  • Люди прям посреди дороги ставили на тротуарах машины. За то нежарко.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в среду, 30 июня, ожидается неблагоприятная во многих областях страны.

Также погода в ближайшую неделю ожидается неблагоприятная в большинстве областей. В большинстве регионов спала жара. Однако, синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалы и град до конца этой недели.

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