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У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Дніпро засипало градом розміром з перепелине яйце. У місті вирувала гроза, яка супроводжувалась гуркітом грому і блискавки.

Відео публікували у Telegram-каналі "Х Днепр ".

Так, град у місті тривав близько 15 хвилин. Про постраждалих внаслідок раптової негоди поки невідомо.

Фото: у Дніпрі випав величезний град (t.me/hyevuy_dnepr)

У коментарях користувачі пишуть, що через сильний град була погана видимість, і водії ставали на узбіччя, аби перечекати негоду.

  • Готуйтеся до кліматичного апокаліпсиса
  • Жах! Справді такий випав
  • Досить великий град випав. Шкода, що фото не можна закріпити
  • Град вже три рази закінчується і потім знову розпочинається. Я ніяк в магазин не можу дійти
  • Гарний дощ пройшов на 12 кварталі.Знесло майже все
  • Люди прям посеред дороги ставили на тротуарах машини. За то не спекотно.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.

Також погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. У більшості регіонів спала спека. Однак, синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.

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В'ячеслав НегодаГрад