У Дніпрі випав величезний град розміром з перепелине яйце (відео)

Дніпро засипало градом розміром з перепелине яйце. У місті вирувала гроза, яка супроводжувалась гуркітом грому і блискавки.

У коментарях користувачі пишуть, що через сильний град була погана видимість, і водії ставали на узбіччя, аби перечекати негоду.

Так, град у місті тривав близько 15 хвилин. Про постраждалих внаслідок раптової негоди поки невідомо.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні в середу, 30 червня, очікується несприятлива в багатьох областях країни.

Також погода в найближчий тиждень очікується несприятлива в більшості областей. У більшості регіонів спала спека. Однак, синоптики прогнозують сильні дощі, грози, шквали та град до кінця цього тижня.