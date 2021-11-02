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В Днепре врачи спасли роженицу с коронавирусом и онкологией: было поражено более 65% легких

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Днепр, Вторник 02 ноября 2021 13:03
В Днепре врачи спасли роженицу с коронавирусом и онкологией: было поражено более 65% легких В Днепре врачи спасли роженицу с коронавирусом и онкологией (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Днепре медики смогли спасти беременную, у которой было поражено коронавирусом 65% легких и есть сопутствующее заболевание – онкология. Также врачам удалось спасти и ее малыша.

Об этом рассказали в программе "ТСН. Ранок".

В больницу Днепра из Павлограда привезли 39-летнюю роженицу. Она была в очень тяжелом состоянии. Как выяснили врачи, женщина не была вакцинирована от коронавируса и длительное время лечилась дома самостоятельно – по советам соседей и знакомых. В больницу она обратилась, когда поражение легких достигло 65%. Кроме того, у пациентки есть опасное сопутствующее заболевание – онкология.

В Днепре медики приняли решение об экстренном кесаревом сечении, чтобы спасти жизнь малышу. Родилась крохотная девочка весом в 1 кг 200 грамм. Сейчас малышка находится в реанимации под присмотром неонатологов и уже начала дышать самостоятельно.

"Удалось спасти. Они в реанимации. Еще под маской, но уже есть определенный прогресс. Мы очень верим, что и ребенок будет жить, и мама вернется в Павлоград", - рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Свою новорожденную дочь мама увидела пока только на фото. Женщина находится в реанимации. Она дышит сама, хотя все еще находится в кислородной маске.

"Ее мама – Ира из Павлограда, в реанимации на аппарате ИВЛ, тяжелая ковид-пневмония, лимфома, кесарево. Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе предстоит пройти тяжелый путь лечения ковида, онкозаболевания, становления новорожденной. Муж-шахтер делает все, чтобы прокормить семью. Он тоже переболел в легкой форме – был привит", - рассказал Рыженко об этой семье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе врач повредил девушке здоровый орган при операции.

А также рассказывали о том, что в Харькове умерла роженица от осложнений COVID-19.

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