Удаляли аппендицит, а повредили другой орган: под Тернополем врач массово калечит людей?

Хирург удалял молодой девушке аппендицит и повредил мочевой пузырь. О последствиях халатно проведенной операции в Кременце Тернопольской области стало известно лишь через месяц, когда у пациентки возникли серьезные проблемы со здоровьем. Теперь же на этого самого медика жалуются и другие пациенты, которым он делал операции.

"2 августа 2021 года в Кременецком хирургическом отделении сделали лапароскопическую (с минимальными надрезами. - Ред.) аппендиктомию, а чтобы было понятно - вырезали аппендицит, моей дочери. Операцию проводил врач с ассистентами (его сын, студент вуза медицинского). Операция была оплачена в той цене, что озвучил врач", - рассказывает женщина.

Когда через месяц у девушки начались боли в области уже несуществующего аппендицита, она снова обратилась к этому врачу. Однако он сказал, что ничего катастрофического не видит. Тогда женщина повела дочь к другим врачам, которые были шокированы проведенной операцией.

"На второй день в Ровно врачи были шокированы проведением операции, то есть сами надрезы были сделаны слишком низко и при операции врачом был травмирован мочевой, тем самым это вызвало уже существующие последствия и проблемы. Сейчас моя дочь лечится", - добавила Ольга.

Что пишут об этом же хирурге другие люди

Публикация женщины вызвала немалый резонанс - в комментариях люди начали жаловаться на этого же хирурга, его халатность и чрезмерную любовь к деньгам.

"Очень обидно читать такую печальную историю. Меня оперировал этот врач, не аппендицит правда, давно уже было. Могло бы быть лучше... Сейчас желаю скорейшего выздоровления вашей дочери", - написала Екатерина Тарковская.

Еще одна местная женщина заявила, что едва не отправилась на тот свет из-за этого хирурга.

"Меня тоже в 2017 году прооперировал этот горе-профессионал. Держал под контролем до последнего, на жалобы не реагировал... Муж еле довез до Ровно, где мне уже спасали жизнь, ведь на момент поступления в больницу Ровно мне сказали после обследования: еще два дня и могла быть кишечная непроходимость, или летальный случай... После того было еще две операции, долгая борьба за жизнь и за ее полноценность сроком в 2 года в Ровно и Тернополе", - рассказала Анелия Франковская.

Врач просто отмахнулся от пациентки с абсцессом кишечника

Об аналогичном случае, который произошел с дочерью Ольги Беридзе, рассказала еще одна пациентка горе-хирурга. Мария Ливар тоже попала на удаление аппендицита к этому врачу, и в результате получила осложнение - абсцесс кишечника.

"Аналогичная ситуация была у меня в апреле в этом году. После удаления аппендицита лапароскопическим методом под руководством этого горе-врача, я получила осложнения: абсцесс кишечника, когда обратилась к нему через месяц с ужасными болями и повышенной температурой и попросила помощи, то услышала "ну можно еще раз зайти, посмотреть лапароскопически, с таким живут, думай и звони". Я и обратилась в Ровно в областную больницу, где меня и спасали, потому что абсцесс штука "не шуточная", счет был на минуты... О финансовых расходах страшно говорить", - пишет Мария.

"Профессионализмом" хирурга шокированы и другие врачи

"Имели большие проблемы с тем же самым врачом. Лечил воспаление желчного, а у человека было внутреннее кровотечение и до его мозга то не дошло. Человек рвет кровью, а он - лечи воспаление. Тоже забрали из больницы и обратились в Ровно, там врачи шокированы были тем всем и врач, который лечил больную в Ровно, говорил, что хоть это и мой коллега, но я бы его за такое сам посадил... - рассказала Надежда Кушнир.