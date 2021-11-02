У Дніпрі лікарі врятували породіллю з коронавірусом та онкологією: було уражено понад 65% легень

У Дніпрі медики змогли врятувати вагітну, у якої було уражено коронавірусом 65% легенів і є супутнє захворювання – онкологія. Також лікарям вдалося врятувати і її малюка.

До лікарні Дніпра з Павлограда привезли 39-річну породіллю. Вона була в дуже важкому стані. Як з'ясували лікарі, жінка не була вакцинована від коронавірусу і тривалий час лікувалася вдома самостійно – за порадами сусідів і знайомих. До лікарні вона звернулася, коли ураження легень досягло 65%. Крім того, у пацієнтки є небезпечне супутнє захворювання – онкологія.

У Дніпрі медики прийняли рішення про екстрений кесаревий розтин, щоб врятувати життя малюкові. Народилася крихітна дівчинка вагою в 1 кг 200 грамів. Зараз малятко знаходиться в реанімації під наглядом неонатологів і вже почала дихати самостійно.

"Вдалося врятувати. Вони в реанімації. Ще під маскою, але вже є певний прогрес. Ми дуже віримо, що і дитина буде жити, і мама повернеться в Павлоград", - розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Свою новонароджену дочку мама побачила поки тільки на фото. Жінка перебуває в реанімації. Вона дихає сама, хоча все ще знаходиться в кисневій масці.

"Її мама - Іра з Павлограда, в реанімації на апараті ШВЛ, важка ковід-пневмонія, лімфома, кесарів. Крізь трубу апарату розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна дочка приходить до лікарні, щоб подивитися на маму через вікно. Їм ще разом належить пройти важкий шлях лікування ковіду, онкозахворювання, становлення новонародженої. Чоловік-шахтар робить все, щоб прогодувати сім'ю. Він теж перехворів у легкій формі - був щеплений", - розповів Риженко про цю сім'ю.