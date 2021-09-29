В Харькове умерла роженица от осложнений COVID-19: ребенка удалось спасти

В Харьковской областной клинической больнице умерла роженица, которая больше недели находилась на лечении. Причиной смерти женщины стали осложнения от COVID-19.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook .

"С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее малыша", - написала волонтер.

У Елены были поражены легкие на 100%. Женщина находилась на искусственной вентиляции легких, но ее сердце не выдержало.

Напомним, в Николаеве умерла еще одна роженица от осложнений COVID-19. За жизнь 26-летней пациентки медики боролись две недели, но все усилия врачей, к сожалению, не принесли позитивного результата.

На ухудшения ее состояния, в частности, оказал негативное влияние сахарный диабет. Врачам удалось спасти ее ребенка. Это была вторая беременность женщины

Она была из Херсона, а в Николаеве наблюдалась в больнице по договоренности.

Мы также писали о том, что молодая жительница Тернополя умерла от последствий коронавируса. При этом родные обвиняют во всем медиков. 26-летняя Зоряна попала в больницу на 7 месяце беременности и ей провели экстренное кесарево сечение.