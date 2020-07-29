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В Днепре возле дома словили огромную змею: она жутко напугала людей (фото)

Днепр, Среда 29 июля 2020 08:22
В Днепре возле дома словили огромную змею: она жутко напугала людей (фото)
Змея напугала днепрян (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Пресмыкающееся очень напугало жителей многоэтажного дома

В Днепре огромная змея напугала жителей пятиэтажного дома. Люди увидели пресмыкающееся возле жилища и вызвали на место спасателей. Оказалось, что это полоз сарматский, он для людей не опасен, но его размеры внушительны - около полутора метров.

В пресс-службе ГСЧС Харькова сообщили, инцидент произошел во дворе пятиэтажного дома на улице 20-летия Победы в Самарском районе города.

С помощью специального инструмента, специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта. С жителями спасатели провели разъяснительную работу относительно мер безопасности, в случае обнаружения пресмыкающихся.

В Днепре возле дома словили огромную змею: она жутко напугала людей (фото)Жители дома в Днепре испугались огромной змеи (фото: dp.dsns.gov.ua)

В Днепре словили огромную змею

Напомним, что полозы могут вырастать до 120-140 сантиметров, но бывают особи и 180 сантиметров.

Этот вид включен в Красную книгу Украины в 2009 году с охранным статусом "уязвимый", он также находится под особой защитой Бернской Конвенции.

Для человека полоз неопасен. Хотя ведет в основном наземный образ жизни, умеет лазить по деревьям. Питается ящерицами, грызунами и птицами, а при случае охотно поедает птичьи кладки.

Как мы ранее писали, в Днепре на детскую площадку заползла 1,5-метровая змея и засела на дереве (фото).

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