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В Днепре водитель влетел на детскую площадку (фото)

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 22:04
В Днепре водитель влетел на детскую площадку (фото)
ДТП в Днепре (Коллаж РБК-Украина)

Пьяный водитель на своем авто влетел в площадку и там перевернулся

В Днепре водитель вылетел на детскую площадку и перевернулся. Об этом сообщили на странице "Патрульная полиция Днепропетровской области" в Facebook.

Инцидент произошел около 10 часов вечера на улице Уральской. На горячую линию патрульной полиции местные жители сообщили, что на детской площадке находится автомобиль ВАЗ 321099. Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили на детской площадке не только автомобиль, но и его владельца.

Как рассказали свидетели, мужчина влетел в песочницу и разрушил ее, а потом автомобиль перевернулся.

"Инспекторы предложили водителю освидетельствование. Тот согласился. В крови водителя алкотестер показал 0,62 промилле алкоголя (при норме в 0,2 промилле). На мужчину составили протокол по статьям "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства" и "управление в состоянии опьянения", - отметили в пресс-службе полиции.

К счастью, на момент аварии, на детской площадке не было детей и поэтому никто не пострадал.

В Днепре водитель влетел на детскую площадку (фото)

Пьяный водитель влетел на детскую площадку в Днепре (facebook.com/dnipropolice)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель мотоцикла, который сбил пятилетнего ребенка в Оболонском районе Киева, отправится под суд. Мальчик остался жив, но получил травмы средней степени тяжести.

А также мы рассказывали о том, что в Одессе автомобиль протаранил остановку городского транспорта, на которой находились люди.

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