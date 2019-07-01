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У Дніпрі водій влетів на дитячий майданчик (фото)

STYLERЖиття    01.07.2019 - 22:04
У Дніпрі водій влетів на дитячий майданчик (фото)
ДТП у Дніпрі (Колаж РБК-Україна)

П'яний водій на своєму авто влетів у майданчик і там перекинувся

У Дніпрі водій вилетів на дитячий майданчик і перекинувся. Про це повідомили на сторінці "Патрульна поліція Дніпропетровської області" у Facebook.

Інцидент стався близько 10 години вечора на вулиці Уральській. На гарячу лінію патрульної поліції місцеві жителі повідомили, що на дитячому майданчику знаходиться автомобіль ВАЗ 321099. Поліцейські, які прибули на місце, виявили на дитячому майданчику не тільки автомобіль, але і його власника.

Як розповіли свідки, чоловік влетів в пісочницю і зруйнував її, а потім автомобіль перекинувся.

"Інспектори запропонували водієві огляд. Той погодився. У крові водія алкотестер показав 0,62 проміле алкоголю (при нормі 0,2 проміле). На чоловіка склали протокол за статтями "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу" і "керування в стані сп'яніння", - відзначили в прес-службі поліції.

На щастя, на момент аварії, на дитячому майданчику не було дітей, і тому ніхто не постраждав.

У Дніпрі водій влетів на дитячий майданчик (фото)

П'яний водій влетів на дитячий майданчик у Дніпрі (facebook.com/dnipropolice)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що водій мотоцикла, який збив п'ятирічну дитину в Оболонському районі Києва, піде під суд. Хлопчик залишився живий, але отримав травми середнього ступеня тяжкості.

А також ми розповідали про те, що в Одесі автомобіль протаранив зупинку міського транспорту, на якій знаходилися люди.

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