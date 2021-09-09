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У Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком: "це автобус для перевезення людей"

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Дніпро, Четвер 09 вересня 2021 15:31
У Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком: "це автобус для перевезення людей" Водій відмовився везти пенсіонерку у Дніпрі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі водій автобуса відмовився везти в салоні літню жінку з ручним візком, який складається. Пасажири автобуса заступилися за жінку.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

На відео видно, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з візком в руках. Він пояснив це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".

"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з ним. Це автобус для перевезення людей", — сказав водій.

Вигнати жінку з салону не давали місцеві мешканці, які заступилися за жінку. Зокрема, вони пригрозили йому викликом на місце поліції.

У коментарях користувачі вражені від вчинку водія, і вважають, що така поведінка не допустима.

  • Добре, що люди адекватні й заступились за бабусю;
  • Вперше чую, що з тачками не можна;
  • Вона пенсіонерка. Їде безплатно і з тачкою ще, а це ще одне місце займає;
  • Який жах! Що у світі робиться, вже й навіть з маршруток виганяють.

Раніше ми повідомляли, що у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку.

Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.

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