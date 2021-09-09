У Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком: "це автобус для перевезення людей"
У Дніпрі водій автобуса відмовився везти в салоні літню жінку з ручним візком, який складається. Пасажири автобуса заступилися за жінку.
Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".
На відео видно, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з візком в руках. Він пояснив це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".
"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з ним. Це автобус для перевезення людей", — сказав водій.
Вигнати жінку з салону не давали місцеві мешканці, які заступилися за жінку. Зокрема, вони пригрозили йому викликом на місце поліції.
У коментарях користувачі вражені від вчинку водія, і вважають, що така поведінка не допустима.
- Добре, що люди адекватні й заступились за бабусю;
- Вперше чую, що з тачками не можна;
- Вона пенсіонерка. Їде безплатно і з тачкою ще, а це ще одне місце займає;
- Який жах! Що у світі робиться, вже й навіть з маршруток виганяють.
Раніше ми повідомляли, що у Києві у маршрутки на ходу відірвалося колесо і влетіло в зупинку.
Ми також писали про те, що у Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво. Пасажирка, яка зафільмувала дії чоловіка, була у неприємному шокові.