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В Днепре внезапно умер мужчина в торгцентре на глазах у посетителей (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Днепре в торговом центре внезапно умер мужчина прямо на глазах у покупателей и работников заведения. На месте происшествия работали правоохранители, выясняя причины и обстоятельства трагедии.

Об этом 27 апреля передали в Telegram-канале "Х.Днепр".

ЧП произошло в гипермаркете строительных материалов "Эпицентр" на Запорожском шоссе сегодня днем.

В сети появилось видео и фото, снятое очевидцами на месте.

На кадрах видно, как в одном из торговых павильонов, огороженном лентой, сотрудники полиции и медики "скорой" стоят около накрытого тела. Посетителей на эту территорию не пропускают.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, видео 18+, присутствует ненормативная лексика!)

В Днепре умер мужчина в "Эпицентре" (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Как уточняют правоохранители, погибшим оказался пожилой мужчина в возрасте под 80 лет.

"Приехав на место, полицейские обнаружили тело 79-летнего мужчины без следов насильственной смерти", - цитирует "Сегодня" спикера полиции Днепра Алину Стадник.

Точная причина смерти будет известна после проведения необходимой экспертизы.

Ранее сообщалось, что в марте в Днепре 17-летний парень упал на улице и умер, а само происшествие попало на видеокамеры. Молодой человек никаких хронических заболеваний не имел.

Также мы писали о том, что под Полтавой умер школьник на перемене - местные рассказали, что причиной смерти мальчика могло стать падение с высокого крыльца парадного входа.

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