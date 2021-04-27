В Днепре внезапно умер мужчина в торгцентре на глазах у посетителей (видео)

ЧП произошло в гипермаркете строительных материалов "Эпицентр" на Запорожском шоссе сегодня днем.

В сети появилось видео и фото, снятое очевидцами на месте.

На кадрах видно, как в одном из торговых павильонов, огороженном лентой, сотрудники полиции и медики "скорой" стоят около накрытого тела. Посетителей на эту территорию не пропускают.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, видео 18+, присутствует ненормативная лексика!)

В Днепре умер мужчина в "Эпицентре" (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Как уточняют правоохранители, погибшим оказался пожилой мужчина в возрасте под 80 лет.

"Приехав на место, полицейские обнаружили тело 79-летнего мужчины без следов насильственной смерти", - цитирует "Сегодня" спикера полиции Днепра Алину Стадник.

Точная причина смерти будет известна после проведения необходимой экспертизы.