У Дніпрі раптово помер чоловік у торгцентрі на очах у відвідувачів (відео)

НП сталася в гіпермаркеті будівельних матеріалів "Епіцентр" на Запорізькому шосе сьогодні вдень.

У мережі з'явилося відео і фото, зняте очевидцями на місці.

На кадрах видно, як в одному з торгових павільйонів, обгородженому стрічкою, співробітники поліції і медики "швидкої" стоять біля накритого тіла. Відвідувачів на цю територію не пропускають.

Ролик можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, відео 18+, присутня ненормативна лексика!)

У Дніпрі помер чоловік в "Епіцентрі" (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Як уточнюють правоохоронці, загиблим виявився літній чоловік у віці під 80 років.

"Приїхавши на місце, поліцейські виявили тіло 79-річного чоловіка без слідів насильницької смерті", - цитує "Сьогодні" спікера поліції Дніпра Аліну Стадник.

Точна причина смерті буде відома після проведення необхідної експертизи.