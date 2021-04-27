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У Дніпрі раптово помер чоловік у торгцентрі на очах у відвідувачів (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в торговому центрі раптово помер чоловік прямо на очах у покупців та працівників закладу. На місці події працювали правоохоронці, з'ясовуючи причини та обставини трагедії.

Про це 27 квітня передали в Telegram-каналі "Х. Дніпро".

НП сталася в гіпермаркеті будівельних матеріалів "Епіцентр" на Запорізькому шосе сьогодні вдень.

У мережі з'явилося відео і фото, зняте очевидцями на місці.

На кадрах видно, як в одному з торгових павільйонів, обгородженому стрічкою, співробітники поліції і медики "швидкої" стоять біля накритого тіла. Відвідувачів на цю територію не пропускають.

Ролик можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, відео 18+, присутня ненормативна лексика!)

У Дніпрі помер чоловік в "Епіцентрі" (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Як уточнюють правоохоронці, загиблим виявився літній чоловік у віці під 80 років.

"Приїхавши на місце, поліцейські виявили тіло 79-річного чоловіка без слідів насильницької смерті", - цитує "Сьогодні" спікера поліції Дніпра Аліну Стадник.

Точна причина смерті буде відома після проведення необхідної експертизи.

Раніше повідомлялося, що в березні в Дніпрі 17-річний хлопець впав на вулиці та помер, а сама подія потрапила на відеокамери. Молодий чоловік жодних хронічних захворювань не мав.

Також ми писали про те, що під Полтавою помер школяр на перерві - місцеві розповіли, що причиною смерті хлопчика могло стати падіння з високого ганку парадного входу.

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