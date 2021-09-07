В Днепре турист зашел в общественный туалет, а выйти уже не смог: час просидел в уборной (фото)

Так, инцидент произошел в сквере Прибрежный, который расположен на улице Набережная Победы. На территории зоны отдыха есть современный туалет, выполненный в футуристическом стиле. В частности, в каждом из них есть кнопка вызова экстренной помощи.

Турист из Одессы приехал в Днепр на экскурсию, зашел в туалет, однако обратно из него выйти уже не смог. Дверь новой кабинки заклинило. В уборной парень просидел около часа, ожидая помощи.

"Охранник и его руководитель дверь открыть не смогли, поэтому вызвали специалиста, который уволил мужчину”, — говорится под фото.

Турист застрял в туалете в Днепре (фото: t.me/dniprooblcentr)

ТСН в прессслужбе горсовета рассказали, что причиной данной ситуации стал заклинивший замок. Отмечается, что это первый случай за два года эксплуатации.

Замок мастера отремонтировали, а санузел работает исправно.

"Суммарно турист пробыл в туалете чуть больше чем час, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было", — рассказали в горсовете.