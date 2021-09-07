У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото)

У Дніпрі турист застряг в кабіні нового туалету, обладнаного в одному з наймальовничіших місць міста.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Обласний".
Так, інцидент стався в сквері Прибережний, який розташований на вулиці Набережна Перемоги. На території зони відпочинку є сучасний туалет, виконаний у футуристичному стилі. Зокрема, у кожному з них є кнопка виклику екстреної допомоги.
Турист з Одеси приїхав до Дніпра на екскурсію, зайшов в туалет, однак назад з нього вийти вже не зміг. Двері нового кабінки заклинило. У вбиральні хлопець просидів близько години, чекаючи на допомогу.
“Охоронець та його керівник двері відчинити не змогли, тому викликали фахівця, який звільнив чоловіка”, — йдеться під фото.
ТСН у пресслужбі міськради розповіли, що причиною даної ситуації став замок, що заклинив. Зазначається, що це перший випадок за два роки експлуатації.
Замок майстри відремонтували, а санвузол працює справно.
"Сумарно турист пробув у вбиральні трохи більше ніж годину, проте жодних претензій чи агресії з його боку не було", — розповіли у міськраді.
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