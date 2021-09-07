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У Дніпрі турист зайшов в громадський туалет, а вийти вже не зміг: годину просидів у вбиральні (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі турист застряг в кабіні нового туалету, обладнаного в одному з наймальовничіших місць міста.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Дніпро Обласний".

Так, інцидент стався в сквері Прибережний, який розташований на вулиці Набережна Перемоги. На території зони відпочинку є сучасний туалет, виконаний у футуристичному стилі. Зокрема, у кожному з них є кнопка виклику екстреної допомоги.

Турист з Одеси приїхав до Дніпра на екскурсію, зайшов в туалет, однак назад з нього вийти вже не зміг. Двері нового кабінки заклинило. У вбиральні хлопець просидів близько години, чекаючи на допомогу.

“Охоронець та його керівник двері відчинити не змогли, тому викликали фахівця, який звільнив чоловіка”, — йдеться під фото.

Турист застряг в туалеті у Дніпрі (фото: t.me/dniprooblcentr)

ТСН у пресслужбі міськради розповіли, що причиною даної ситуації став замок, що заклинив. Зазначається, що це перший випадок за два роки експлуатації.

Замок майстри відремонтували, а санвузол працює справно.

"Сумарно турист пробув у вбиральні трохи більше ніж годину, проте жодних претензій чи агресії з його боку не було", — розповіли у міськраді.

Раніше ми повідомляли, що у вагоні Укрзалізниці знайшли унікальний "пекельний" туалет.

Раніше ми розповідали, що у метро Києва не пустили "візочника". Зокрема, він просив знімати його на відео і скандалив.

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Дніпроуборнаятуалет