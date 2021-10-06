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В Днепре требуют расследовать возможные преступления главы Днепровского апелляционного суда

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Днепр, Среда 06 октября 2021 18:31
В Днепре требуют расследовать возможные преступления главы Днепровского апелляционного суда Фото: глава Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач (dnipro.tv)
Автор: Наталия Гурковская

НАПК начнет мониторить работу главы Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач по заявлению представителей первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Дніпро.TV.

Однако, как считают в профсоюзе, мониторить надо не только текущую деятельность судьи, надо расследовать возможные преступления председателя апелляционного суда. Уже на этой неделе состоятся выборы председателя Днепровского апелляционного суда. И очень важно, чтобы на эту должность попал судья с безупречной репутацией. Чего не скажешь о нынешней руководительнице Наталье Деркач.

Речь идет о заведомо ложных сведениях в декларации судьи (ст.366-2 УК Украины) и о получении неправомерной выгоды, то есть взятки (ст.368 УК Украины). Наталья Деркач не внесла в декларацию имущество и бизнес, которые по документам принадлежат ее гражданскому мужу Александру Чернышу. Кроме того, недавно выяснилось, что дочь судьи получила в подарок квартиру от братьев Каснеров - скандальных застройщиков из Днепра.

Интересно, что если НАПК уже сообщило о начале мониторинга деятельности судьи, то НАБУ не внесло сведения о возможных преступлениях судьи в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Напомним, представители первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность" обратились в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК), а также в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлениями о преступлениях и правонарушениях, которые могла сделать Наталия Деркач.

Как сообщалось, глава Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач за ушедший 2020 год заработала почти три миллиона гривен.

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