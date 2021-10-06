В Днепре требуют расследовать возможные преступления главы Днепровского апелляционного суда
НАПК начнет мониторить работу главы Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач по заявлению представителей первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Дніпро.TV.
Однако, как считают в профсоюзе, мониторить надо не только текущую деятельность судьи, надо расследовать возможные преступления председателя апелляционного суда. Уже на этой неделе состоятся выборы председателя Днепровского апелляционного суда. И очень важно, чтобы на эту должность попал судья с безупречной репутацией. Чего не скажешь о нынешней руководительнице Наталье Деркач.
Речь идет о заведомо ложных сведениях в декларации судьи (ст.366-2 УК Украины) и о получении неправомерной выгоды, то есть взятки (ст.368 УК Украины). Наталья Деркач не внесла в декларацию имущество и бизнес, которые по документам принадлежат ее гражданскому мужу Александру Чернышу. Кроме того, недавно выяснилось, что дочь судьи получила в подарок квартиру от братьев Каснеров - скандальных застройщиков из Днепра.
Интересно, что если НАПК уже сообщило о начале мониторинга деятельности судьи, то НАБУ не внесло сведения о возможных преступлениях судьи в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
Напомним, представители первичной профсоюзной организации "Трудовая солидарность" обратились в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК), а также в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлениями о преступлениях и правонарушениях, которые могла сделать Наталия Деркач.
Как сообщалось, глава Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач за ушедший 2020 год заработала почти три миллиона гривен.