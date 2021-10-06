В Днепре требуют расследовать возможные преступления главы Днепровского апелляционного суда

Однако, как считают в профсоюзе, мониторить надо не только текущую деятельность судьи, надо расследовать возможные преступления председателя апелляционного суда. Уже на этой неделе состоятся выборы председателя Днепровского апелляционного суда. И очень важно, чтобы на эту должность попал судья с безупречной репутацией. Чего не скажешь о нынешней руководительнице Наталье Деркач.

Речь идет о заведомо ложных сведениях в декларации судьи (ст.366-2 УК Украины) и о получении неправомерной выгоды, то есть взятки (ст.368 УК Украины). Наталья Деркач не внесла в декларацию имущество и бизнес, которые по документам принадлежат ее гражданскому мужу Александру Чернышу. Кроме того, недавно выяснилось, что дочь судьи получила в подарок квартиру от братьев Каснеров - скандальных застройщиков из Днепра.

Интересно, что если НАПК уже сообщило о начале мониторинга деятельности судьи, то НАБУ не внесло сведения о возможных преступлениях судьи в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).