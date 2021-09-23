Журналисты нашли у главы Днепровского апелляционного суда десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя

Судья Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач могла не задекларировать почти десяток квартир, земельных участков и офисных помещений. Имущество, как заявили в СМИ, официально принадлежат гражданскому мужу судьи Александру Чернышу, с которым Деркач живет уже не один десяток лет и растит дочку.

Отмечается, что в официальном браке пара не состоит и глава Днепровского апелляционного суда в декларациях сожителя не указывает.

В свои финансовые отчеты Деркач внесла лишь три железных гаража, квартиру в родном для нее Кривом Роге и квартиру дочки, где она якобы проживает.

"У судьи довольно хороший оклад и относительно небольшие денежные сбережения. Но это лишь та часть имущества, которая "бьется" с официальными доходами Деркач", - сказано в статье.

Журналисты предположили, что большая часть богатств записана именно на Черныша: от большого загородного дома до десятков объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Чем же занимается муж судьи? Ранее Александр Черныш занимался пассажирскими перевозками. На него были зарегистрированы несколько переоборудованных под маршрутки автомобилей.

На Черныша оформлены также квартиры и нежилые помещения. К примеру, в Кривом Роге - две квартиры (трех- и двухкомнатная) по улице Металлургов. Помещения совмещены и используются как офис.

Еще две жилые квартиры Черныша в Кривом Роге - это 4-комнатная по улице Балакина и 2-комнатная по улице 20-го партсъезда.

Коммерческая недвижимость у мужчины в Кривом Роге также есть - на улице Косиора, заявили журналисты. Помещение состоит из двух этажей и встроено в первый этаж четырехэтажного дома.