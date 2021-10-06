У Дніпрі вимагають розслідувати можливі злочини голови Дніпровського апеляційного суду
НАЗК почне моніторити роботу голови Дніпровського апеляційного суду Наталії Деркач за заявою представників первинної профспілкової організації "Трудова солідарність".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Дніпро.TV.
Однак, як вважають в профспілці, моніторити треба не тільки поточну діяльність судді, треба розслідувати можливі злочини голови апеляційного суду. Вже на цьому тижні відбудуться вибори голови Дніпровського апеляційного суду. І дуже важливо, щоб на цю посаду потрапив суддя з бездоганною репутацією. Чого не скажеш про нинішню очільницю Наталю Деркач.
Йдеться про завідомо неправдиві відомості в декларації судді (ст.366-2 КК України) та одержання неправомірної вигоди, тобто хабар (ст.368 КК України). Наталя Деркач не внесла в декларацію майно і бізнес, які за документами належать її цивільному чоловіку Олександру Чернишу. Крім того, нещодавно з’ясувалося, що дочка судді отримала в подарунок квартиру від братів Каснерів - скандальних забудовників з Дніпра.
Цікаво, що якщо НАЗК вже повідомило про початок моніторингу діяльності судді, то НАБУ не внесло відомості про можливі злочини судді в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР).
Нагадаємо, представники первинної профспілкової організації "Трудова солідарність" звернулися до Національного агентства протидії корупції (НАПК), а також до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявами про злочини і правопорушення, які могла зробити Наталія Деркач.
Як повідомлялось, голова Дніпровського Апеляційного суду Наталія Деркач за минулий 2020 рік заробила майже три мільйони гривень.