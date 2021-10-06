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У Дніпрі вимагають розслідувати можливі злочини голови Дніпровського апеляційного суду

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Дніпро, Середа 06 жовтня 2021 18:31
У Дніпрі вимагають розслідувати можливі злочини голови Дніпровського апеляційного суду Фото: голова Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач (dnipro.tv)
Автор: Наталія Гурковська

НАЗК почне моніторити роботу голови Дніпровського апеляційного суду Наталії Деркач за заявою представників первинної профспілкової організації "Трудова солідарність".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Дніпро.TV.

Однак, як вважають в профспілці, моніторити треба не тільки поточну діяльність судді, треба розслідувати можливі злочини голови апеляційного суду. Вже на цьому тижні відбудуться вибори голови Дніпровського апеляційного суду. І дуже важливо, щоб на цю посаду потрапив суддя з бездоганною репутацією. Чого не скажеш про нинішню очільницю Наталю Деркач.

Йдеться про завідомо неправдиві відомості в декларації судді (ст.366-2 КК України) та одержання неправомірної вигоди, тобто хабар (ст.368 КК України). Наталя Деркач не внесла в декларацію майно і бізнес, які за документами належать її цивільному чоловіку Олександру Чернишу. Крім того, нещодавно з’ясувалося, що дочка судді отримала в подарунок квартиру від братів Каснерів - скандальних забудовників з Дніпра.

Цікаво, що якщо НАЗК вже повідомило про початок моніторингу діяльності судді, то НАБУ не внесло відомості про можливі злочини судді в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР).

Нагадаємо, представники первинної профспілкової організації "Трудова солідарність" звернулися до Національного агентства протидії корупції (НАПК), а також до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявами про злочини і правопорушення, які могла зробити Наталія Деркач.

Як повідомлялось, голова Дніпровського Апеляційного суду Наталія Деркач за минулий 2020 рік заробила майже три мільйони гривень.

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