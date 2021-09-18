В Днепре таксисты облили зеленкой любителя бесплатной езды: видео наказания
Таксисты проучили пассажира (freepik)
В Днепре таксисты жестко проучили мужчину, который любил бесплатно пользоваться услугами местных служб такси.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х*Днепр".
На видео видно, что любителя бесплатной езды в такси проучили по классическому сценарию. В частности, водители облили мужчину зеленкой.
Кроме того, на ролике также можно увидеть, как мужчина пытается отмыть зеленку с лица и шеи.
"Вот еще один наш "Шрек" появился", - заявил автор ролика.
В комментариях пользователи поддержали такой вид наказания.
- Таких нужно наказывать;
- Я вижу он раскаивается в том, что сделал;
- Вот мне интересно, все таксисты с собой зеленку возят;
- Или не нужно ездить бесплатно. Муж деньги домой зарабатывает, а он катается на шару и тратит чужое время;
- Молодцы, хоть как-то их наказали;
- На такси ездят все, заказы просчитывает оператор, все официально, кто не способен, тот не едет. А какой-то мужчина решил, что он самый умный, за что и получил. С людьми по-человечески нужно, а с мудаками вот так;
- Неужели эта поездка стоила такого позора и публичного унижения? Так уж хочется "на халяву" услугу получить.
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