В Днепре таксисты облили зеленкой любителя бесплатной езды: видео наказания

В Днепре таксисты жестко проучили мужчину, который любил бесплатно пользоваться услугами местных служб такси.

На видео видно, что любителя бесплатной езды в такси проучили по классическому сценарию. В частности, водители облили мужчину зеленкой.

Кроме того, на ролике также можно увидеть, как мужчина пытается отмыть зеленку с лица и шеи.

"Вот еще один наш "Шрек" появился", - заявил автор ролика.

В комментариях пользователи поддержали такой вид наказания.