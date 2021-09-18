В Дніпрі таксисти облили зеленкою любителя безкоштовної їзди: відео покарання
Таксисти провчили пасажира (freepik)
У Дніпрі таксисти жорстко провчили чоловіка, який любив безплатно користуватися послугами місцевих служб таксі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Днепр".
На відео видно, що любителя безплатної їзди в таксі провчили за класичним сценарієм. Зокрема, водії облили чоловіка зеленкою.
Окрім того, на ролику також можна побачити, як чоловік намагається відмити зеленку з обличчя і шиї.
"Ось ще один наш "Шрек" з'явився", - заявив автор ролика.
У коментарях користувачі підтримали такий вид покарння.
- Таких потрібно карати;
- Я бачу він розкаюється у тому, що зробив;
- От мені цікаво, всі таксисти з собою зеленку возять;
- Або не потрібно їздити безкоштовно. Чоловік гроші додому заробляє, а він катається на шару і витрачає чужий час;
- Молодці, хоть якось їх покарали;
- На таксі їздять всі, замовлення прораховує оператор, все офіційно, хто не спроможний, той не їде. А якийсь чоловік вирішив, що він найрозумніший, за що і отримав. З людьми по-людськи потрібно, а з мудаками ось так;
- Невже ця поїздка коштувала такої ганьби і прилюдного приниження? Совість у таких пасажирів взагалі є. Так вже хочеться "на халяву" послугу отримати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист влаштував ДТП і "спихнув" все на пасажирку.
Також ми писали, що в Україні злетять ціни на таксі. Назвали, що відбувається.