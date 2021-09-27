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В Днепре сын взял в заложницы собственную мать: старушка почти 9 дней питалась объедками

Автор: Анна Шиканова

В Днепре мужчина с психическим заболеванием взял в заложницы собственную 78-летнюю мать. Он закрыл ее в доме без еды и воды и никуда не выпускал почти 10 дней.

Детали происшествия сообщили в издании "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в тупике Гаевом в Днепре. В полицию обратилась сестра пенсионерки и сообщила, что женщину удерживает против ее воли собственный сын с психическими отклонениями.

Как она объяснила полиции, она хотела навестить сестру, но не смогла попасть в дом. Заглянув в окно, она увидела, что сестра лежит на кровати, а рядом сидит ее 47-летний сын и на нее кричит.

Полиция прибыла по указанному адресу и обнаружила, что вход в дом забаррикадирован мебелью и веревками, а из дома доносились крики о помощи. Правоохранители разобрали завалы и смогли попасть внутрь.

Там они обнаружили изможденную 78-летнюю женщину. Она рассказала, что сын держал ее взаперти 9 суток. В доме не было еды, и она вынуждена была питаться объедками.

47-летний мужчина также находился в доме. При общении с полицией он вел себя неадекватно, разговаривал несвязно, нес чушь и временами говорил сам с собой. На место происшествия вызвали психиатрическую бригаду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре воспитатели издевались над детьми.

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза.

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