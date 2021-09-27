У Дніпрі син взяв у заручниці власну матір: старенька майже 9 днів харчувалася недоїдками

Інцидент стався в глухому куті Гайовому в Дніпрі. У поліцію звернулася сестра пенсіонерки та повідомила, що жінку утримує проти її волі власний син з психічними відхиленнями.

Як вона пояснила поліції, вона хотіла відвідати сестру, але не змогла потрапити в будинок. Заглянувши у вікно, вона побачила, що сестра лежить на ліжку, а поруч сидить її 47-річний син і на неї кричить.

Поліція прибула за вказаною адресою і виявила, що вхід в будинок забарикадований меблями та мотузками, а з будинку доносилися крики про допомогу. Правоохоронці розібрали завали та змогли потрапити всередину.

Там вони виявили виснажену 78-річну жінку. Вона розповіла, що син тримав її під замком 9 діб. У будинку не було їжі, і вона змушена була харчуватися недоїдками.

47-річний чоловік також перебував у будинку. При спілкуванні з поліцією він поводився неадекватно, розмовляв незв'язно, ніс нісенітницю і часом говорив сам з собою. На місце події викликали психіатричну бригаду.