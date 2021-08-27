В Днепре сухое дерево упало на мужчину: сломаны обе ноги

В Днепре на мужчину упало сухое дерево. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Медики диагностировали у него переломы обеих ног.

Об инциденте сообщили в издании " Информатор ".

Инцидент сильно возмутил местных жителей, и они обрушились с критикой на работу коммунальных служб города.

В Днепре сухое дерево упало на мужчину

Происшествие произошло около 7 часов вечера в районе фонтана в сквере Героев в Днепре. На 61-летнего местного жителя обрушилось старое сухое дерево. В результате мужчина получил переломы обеих ног и был госпитализирован в городскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что на машину Кондратюка во время отдыха упало дерево.

А также рассказывали о том, что экс-секретарь СНБО Александр Данилюк едва не погиб из-за дерева.