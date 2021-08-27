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У Дніпрі сухе дерево впало на чоловіка: зламані обидві ноги

Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево. Він отримав серйозні травми й був госпіталізований в місцеву лікарню. Медики діагностували у нього переломи обох ніг.

Про інцидент повідомили у виданні "Інформатор".

Подія сталася близько 7 години вечора в районі фонтану в Сквері Героїв У Дніпрі. На 61-річного місцевого жителя обрушилося старе сухе дерево. В результаті чоловік отримав переломи обох ніг і був госпіталізований в міську лікарню.

У Дніпрі сухе дерево впало на чоловіка

Інцидент сильно обурив місцевих жителів, і вони обрушилися з критикою на роботу комунальних служб міста.

  • Зате у нас спиляли молоденький здоровий горіх з величезною кількістю горіхів. Тоненький стовбур, красиві молоді гілочки - стояв осторонь від усього - спиляли та ще довго лежала крона, вся в горіхах. НАВІЩО?
  • На проспекті Героїв перед Собесом стоїть у нас верба в аварійному стані, вже 4 роки отримуємо відписки. Зеленбуд киває на Департамент парків, а Департамент на Зеленбуд. Хоча комісія визнала, що дерево аварійне. Під деревом лавочки та поруч дитячий майданчик. Чекаємо біди?
  • Головне прибирати хороші дерева, а сухі нехай падають на людей
  • У нас люди з сусідніх будинків вже самі скидаються і наймають людину спиляти аварійні дерева, оскільки у всіх службах відморожуються. Зате як пиляти нормальні дерева, так вони ось вони.
  • Виродки. Невже не можна спиляти сухі дерева, чекають поки щось трапиться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на машину Кондратюка під час відпочинку впало дерево.

А також розповідали про те, що екссекретар РНБО Олександр Данилюк ледь не загинув через дерево.

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Дніпро