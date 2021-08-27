У Дніпрі сухе дерево впало на чоловіка: зламані обидві ноги

У Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево. Він отримав серйозні травми й був госпіталізований в місцеву лікарню. Медики діагностували у нього переломи обох ніг.
Про інцидент повідомили у виданні "Інформатор".
Подія сталася близько 7 години вечора в районі фонтану в Сквері Героїв У Дніпрі. На 61-річного місцевого жителя обрушилося старе сухе дерево. В результаті чоловік отримав переломи обох ніг і був госпіталізований в міську лікарню.
У Дніпрі сухе дерево впало на чоловіка
Інцидент сильно обурив місцевих жителів, і вони обрушилися з критикою на роботу комунальних служб міста.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на машину Кондратюка під час відпочинку впало дерево.
А також розповідали про те, що екссекретар РНБО Олександр Данилюк ледь не загинув через дерево.