В Киеве на вокзале женщина подралась с полицейскими: детали

В Киеве женщина напала на полицейских на вокзале (Коллаж РБК-Украина)

Женщина избила патрульного на вокзале, а ее сообщник выпустил ему слезоточивый газ в лицо

В Киеве, на Главном железнодорожном вокзале произошла драка с участием полиции и женщины. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, патрульные полицейские совершали патрулирование железнодорожного вокзала. Один из оперативников остановил пару, мужчину и женщину, и попросили их пройти в управление полиции для установления личных данных.

Однако мужчина и женщина отказались подчиниться сотруднику правоохранительных органов и спровоцировали конфликт, который после словесной перепалки перерос в драку. Женщина набросилась на патрульного полицейского с кулаками, потом ударила его по голове неизвестным предметом, а мужчина выпустил ему в лицо струю слезоточивого газа.

Правонарушительницу удалось задержать – ею оказалась 31-летняя жительница Закарпатья, у которой уже были ранее проблемы с законом. Она была осуждена за кражи. А вот ее сообщнику удалось скрыться.

На данный момент проводятся розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение мужчины. Обоим подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на сотрудника правоохранительных органов.