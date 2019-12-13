ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раздели и завалили на пол: в Херсоне муж депутата горсовета устроил дебош в баре

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 13:37
Раздели и завалили на пол: в Херсоне муж депутата горсовета устроил дебош в баре
В Херсоне муж депутата горсовета устроил драку в баре (Фото: коллаж РБК-Украина)

Мужчина грозился, что его жена-депутат "закроет контору"

В Херсоне муж депутата городского совета устроил драку в пивном баре в микрорайоне Салют (Восточный), а после инцидента грозился, что его супруга закроет заведение. На место прибыли полицейские и также жена дебошира Галина Луговая, чтобы разобраться в конфликте. Об этом рассказали на Telegram-канале паблика Политика.ks.

Также в сети опубликовано видео беседы правоохранителей с двумя сторонами - Сергеем Луговым и молодым человеком, с которым произошла драка. Муж депутата утверждает, что его избила группа молодчиков, которых вызвали сотрудники питейного заведения.

"Я не падал! Пришла толпа... их сейчас нету, которых они вызвали. Меня побили. Тут была лужа крови. Они уже все помыли", - утверждает Луговой.

Парень, с которым подрался муж депутата, рассказал о том, что сидел в баре один за стойкой, с Луговым произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

В Херсоне муж депутата горсовета устроил драку в баре (Фото: скриншот)

Отмечается, что первым размахивать кулаками стал муж депутата, после чего молодой человек ударил его в нос, что вызвало кровотечение. Затем в драку вступил друг Лугового и мужчины вместе его избили.

"Они меня полностью раздели. Завалили на пол, сняли с меня футболку и я начал с ними драться. Потом подошли какие-то мужики, и они совсем по-другому стали себя вести - и он, и его друг", - рассказал молодой человек.

Жена Лугового выслушала все, после чего принесла свои извенения за поведения мужа и заверила, что такое больше не повторится. Также депутат горсовета заявила сотрудникам бара о готовности обсуждать вопрос компенсации, если были повреждения имущества.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

В декларации Галины Луговой говорится, что ее муж работает в Антоновской школе № 21 Херсонского городского совета.

Раздели и завалили на пол: в Херсоне муж депутата горсовета устроил дебош в баре

Фото: скрин declarations.com.ua

Нардеп "Слуги народа" оконфузилась с интимной перепиской: на новом матрасе В Раде подрались из-за женщины: опубликована оскорбительная переписка
Новости Украины Херсондракадепутатыинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь