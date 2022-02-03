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Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

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Днепр, Четверг 03 февраля 2022 14:21
Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео) Коллаж РБК-Украина: строительство метро в Днепре
Автор: Владимир Костырин

В Днепре продолжается строительство станций метро, осуществляется установка металлоконструкций распорок в котловане вестибюлей подземки.

Данные с фото и видео о ходе строительных работ опубликованы пресс-службой Днепровского метрополитена.

Речь идет о стройке на станциях метро "Музейная", "Театральная", а также тоннелей в сторону "Центральной".

"Строительство метро ведется под землей на шахтном стволе №1, 15-бис, 13, на подземной части блока технических помещений станции "Музейная" (через ствол №16-бис), и на поверхности - в котловане вестибюля ст. "Театральная"", - говорится в сообщении.

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Строительные работы на станции метро "Театральная" (фото: metro.dp.ua)

Недавно там было пройдено 129 м перегонных тоннелей в 7 забоях, а также 9 м центральной станционной выработки увеличенного диаметра (9 м) на ст. "Музейную". Смонтировано 24 метра постоянного крепления тоннелей.

На станции "Театральная" продолжается установка металлоконструкций распорок в котловане вестибюля:

Также на сайте архитектурного бюро Zaha Hadid обновились рендеры павильонов станции "Театральная".

Вот как они будут выглядеть:

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Павильоны станции "Театральная" (фото: metro.dp.ua)

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Павильоны новых станций метро (фото: zaha-hadid.com)

Также были показаны снимки, как строится 1-й тоннель (правый) в сторону станции "Театральная" и 2-й туннель (левый) в сторону станции "Центральная".

Вот свежие фотографии выработок участка 13 ствола:

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Перегонные туннели станций "Театральная" и "Центральная" (фото: metro.dp.ua)

Так выглядит центральный станционный тоннель "Музейной", правый пилот-тоннель и центральный станционный тоннель:

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Центральный станционный тоннель "Музейной" (фото: metro.dp.ua)

Ниже - общий вид участка по состоянию на 31 января 2022 года и анимационная схема прогресса всего участка:

Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)Смотрите, как будут выглядеть новые мегасовременные станции метро в Днепре (фото и видео)

Схема строительства метро в "Днепре" (фото: metro.dp.ua)

Напомним, в Днепре сейчас функционирует одна линия метрополитена, состоящая из 6 станций. На ней идет строительство еще 3 станций, которые планируют открыть до 2024 года.

Видео: обзор строительства метро в Днепре

Напомним, перед этим киевлянам показали, как строится метро на Троещину. Так, на Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций.

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