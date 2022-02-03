Дивіться, як виглядатимуть нові мегасучасні станції метро у Дніпрі (фото та відео)
У Дніпрі триває будівництво станцій метро, здійснюється установка металоконструкцій розпірок в котловані вестибюлів підземки.
Дані з фото і відео про хід будівельних робіт опубліковані прес-службою Дніпровського метрополітену.
Йдеться про будівництво на станціях метро "Музейна", "Театральна", а також тунелів у бік "Центральної".
"Будівництво метро ведеться під землею на шахтному стволі №1, 15-біс, 13, на підземній частині блоку технічних приміщень станції "Музейна" (через ствол №16-біс), і на поверхні - в котловані вестибюля ст. "Театральна"", - йдеться в повідомленні.
Будівельні роботи на станції метро "Театральна" (фото: metro.dp.ua)
Нещодавно там було пройдено 129 м перегінних тунелів у 7 вибоях, а також 9 м центральної станційної виробки збільшеного діаметра (9 м) на ст. "Музейну". Змонтовано 24 метри постійного кріплення тунелів.
На станції "Театральна" триває установка металоконструкцій розпірок в котловані вестибюля:
Також на сайті архітектурного бюро Zaha Hadid оновилися рендери павільйонів станції "Театральна".
Ось як вони будуть виглядати:
Павільйони станції "Театральна" (фото: metro.dp.ua)
Павільйони нових станцій метро (фото: zaha-hadid.com)
Також були показані знімки, як будується 1-й тунель (правий) у бік станції "Театральна" і 2-й тунель (лівий) у бік станції "Центральна".
Ось свіжі фотографії виробок ділянки 13 стовбура:
Перегінні тунелі станцій "Театральна" і "Центральна" (фото: metro.dp.ua)
Так виглядає центральний станційний тунель "музейної", правий пілот-тунель і центральний станційний тунель:
Центральний станційний тунель "Музейний" (фото: metro.dp.ua)
Нижче - загальний вигляд ділянки станом на 31 січня 2022 року та анімаційна схема прогресу всієї ділянки:
Схема будівництва метро в "Дніпрі" (фото: metro.dp.ua)
Нагадаємо, в Дніпрі зараз функціонує одна лінія метрополітену, що складається з 6 станцій. На ній йде будівництво ще 3 станцій, які планують відкрити до 2024 року.
Відео: огляд будівництва метро в Дніпрі
Нагадаємо, перед цим киянам показали, як будується метро на Троєщину. Так, на Русанівських садах між монолітною та збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій.