В Днепре стартовал фестиваль кузнечного искусства "Кoval fest"

"Каждый год все больше днепрян посещает этот фестиваль. В дополнение каждый может попробовать себя в роли кузнеца. Здесь будут различные локации, организаторы ежегодно предлагают гостям что-то новое, например, сотрудничество кузнецов и активных горожан", - сказал начальник управления культуры Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.

В этом году главная тема "Кoval fest" - постапокалипсис.

"Мы хотим привлечь внимание людей к тому, что происходит в мире. А также хотим подтолкнуть гостей фестиваля на позитив и добро. Приглашаем 15 октября на открытие главной скульптуры - трехметрового металлического сокола, символизирующего название одного из жилмассивов Днепра", - отметил организатор и участник Коваль Талисман.

После завершения фестиваля сокола установят на бульваре Славы, 40. На фестивальной площадке каждый художник проведет собственные мастер-классы: это и традиционное литье в землю, и создание уникального оружия из дамасской стали, изделия из титана, уникальные скульптуры из металлолома.

"Еще желающие смогут принять участие в создании самой длинной в стране металлической цепи", - пригласила днепрян президент ОО "Национальный союз художников из художественного металла" Татьяна Тицкая.

Коваль Александр Шапошник приехал с учениками в Днепр из Бердянска: "Очень ценный фестиваль для моих воспитанников, ведь здесь они могут пообщаться с другими кузнецами, посмотреть технику исполнения, потому что у каждого она уникальна. Здесь невероятные произведения искусства. А мы привезли несколько больших скульптур. Для посетителей - мастер-классы по изготовлению сердечек, котиков, рыбок".

Жительница Днепра Инга рассказала, что пришла сюда с подругой, а она на праздники приехала в Днепр из Одессы.

"Невероятные эмоции, потому что здесь мы увидели уникальные работы из металлолома. Мы уже сфотографировались у птицы, сделанной из старых столовых приборов. Каждого приглашаю насладиться этой красотой", - поделилась она.