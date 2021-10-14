У Дніпрі стартував фестиваль ковальського мистецтва "Кoval fest"

"Щороку все більше дніпрян відвідує цей фестиваль. На додачу кожен може спробувати себе у ролі коваля. Тут будуть різні локації, організатори щороку пропонують гостям щось нове, наприклад, співпрацю ковалів та активних містян", - сказав начальник управління культури Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

Цього року головна тема "Кoval fest" - постапокаліпсис.

"Ми хочемо привернути увагу людей до того, що трапляється у світі. А також хочемо наштовхнути гостей фестивалю на позитив та добро. Запрошуємо 15 жовтня на відкриття головної скульптури - триметрового металевого сокола, що символізує назву одного із житломасивів Дніпра", - наголосив організатор та учасник Коваль Талісман.

Після завершення фестивалю сокола встановлять на Бульварі Слави, 40. На фестивальному майданчику кожен митець проведе власні майстер-класи: це і традиційне литво у землю, і створення унікальної зброї з дамаської сталі, вироби з титану, унікальні скульптури з металобрухту.

"Ще бажаючі зможуть взяти участь у створенні найдовшого у країні металевого ланцюга", - запросила дніпрян президентка ГО "Національна спілка митців з художнього металу" Тетяна Тицька.

Коваль Олександр Шапошник приїхав з учнями до Дніпра з Бердянська: "Дуже цінний фестиваль для моїх вихованців, адже тут вони можуть поспілкуватися з іншими ковалями, подивитися техніку виконання, бо у кожного вона унікальна. Тут є неймовірні витвори мистецтва. А ми привезли декілька великих скульптур. Для відвідувачів - майстер-класи з виготовлення сердечок, котиків, рибок".

Дніпрянка Інга розповіла, що прийшла сюди з подругою, а вона на свята завітала до Дніпра з Одеси.

"Неймовірні емоції, бо тут ми побачили унікальні роботи з металобрухту. Ми вже сфотографувалися біля птаха, зробленого зі старих столових приборів. Кожного запрошую насолодитися цією красою", - поділилася вона.