Более 300 днепрян приняли участие в патриотическом квесте, который устроили ко Дню казачества

"Сегодня здесь непосредственно отмечаем День казачества. Но мы знаем, что на 14 октября приходится целых четыре важные для Украины и украинцев праздника (Покрова, День казачества, День защитников и защитниц Украины и День основания Украинской повстанческой армии (УПА), - ред.), И во время сегодняшнего мероприятия мы проговариваем важность и историю всех четырех праздников, чтобы дети понимали, что все они связаны между собой. Формат уникален тем, что он родной, теплый и хороший, ведь является семейным. Хочется пожелать мира нашей стране, а всем семьям согласия и присоединяться к нашей крепкой семьи внешкольного образования", - сказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДГС Дарья Белая.

Для участников подготовили большой квест из 20 локаций. За прохождение конкурсов дети и взрослые получают местные деньги - отаманчики и кошевые, - которые после обменивают на подарки. Также для участников приготовили угощение национальными блюдами (борщом и кулешом).

"День казачества мы празднуем каждый год и каждый год собираемся большими семьями. Сегодня мы подготовили тематический квест с задачами, связанными с изучением традиций, праздников, национальных символов и др. Также у нас происходит концертная программа, где дети представляют свои вокальные и танцевальные номера. И парад вышиванок", - рассказала подробнее директор КЗПО "Детско-молодежный центр "Лидер" ДГС Ирина Власенко.

В параде вышиванок приняла участие Анна Иванова со своими маленькими дочками Машей и Дианой.

"Мои девочки учатся в вокальной студии, поэтому о празднике мы, конечно, знали и тщательно готовились. Кроме вышиванок, мы надели еще и веночки. Нам такое празднование дает не только удовольствие, но и определенные знания и возможности воспитывать в детях патриотизм и любовь к своей стране", - сказала Анна.

Девушки из танцевальной студии "Радуга" Мария и Полина приняли участие почти во всех конкурсах.

"Мы уже успели станцевать, спеть, сыграть в шахматы, рисовали и стреляли из лука, а также приняли участие в конкурсе "лыжи". Собрали отаманчиков и кошевых. Планируем обменять их на подарки, а также поесть кашу. Нам очень нравится. Здесь весело и интересно", - поделились впечатлениями девушки.