Более 300 днепрян приняли участие в патриотическом квесте, который устроили ко Дню казачества
14 октября в Днепре в Туннельной балке устроили праздничные соревнования ко Дню казачества. В мероприятии приняли участие более 300 воспитанников внешкольных учреждений города со своими семьями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровской городского совета.
"Сегодня здесь непосредственно отмечаем День казачества. Но мы знаем, что на 14 октября приходится целых четыре важные для Украины и украинцев праздника (Покрова, День казачества, День защитников и защитниц Украины и День основания Украинской повстанческой армии (УПА), - ред.), И во время сегодняшнего мероприятия мы проговариваем важность и историю всех четырех праздников, чтобы дети понимали, что все они связаны между собой. Формат уникален тем, что он родной, теплый и хороший, ведь является семейным. Хочется пожелать мира нашей стране, а всем семьям согласия и присоединяться к нашей крепкой семьи внешкольного образования", - сказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДГС Дарья Белая.
Для участников подготовили большой квест из 20 локаций. За прохождение конкурсов дети и взрослые получают местные деньги - отаманчики и кошевые, - которые после обменивают на подарки. Также для участников приготовили угощение национальными блюдами (борщом и кулешом).
"День казачества мы празднуем каждый год и каждый год собираемся большими семьями. Сегодня мы подготовили тематический квест с задачами, связанными с изучением традиций, праздников, национальных символов и др. Также у нас происходит концертная программа, где дети представляют свои вокальные и танцевальные номера. И парад вышиванок", - рассказала подробнее директор КЗПО "Детско-молодежный центр "Лидер" ДГС Ирина Власенко.
В параде вышиванок приняла участие Анна Иванова со своими маленькими дочками Машей и Дианой.
"Мои девочки учатся в вокальной студии, поэтому о празднике мы, конечно, знали и тщательно готовились. Кроме вышиванок, мы надели еще и веночки. Нам такое празднование дает не только удовольствие, но и определенные знания и возможности воспитывать в детях патриотизм и любовь к своей стране", - сказала Анна.
Девушки из танцевальной студии "Радуга" Мария и Полина приняли участие почти во всех конкурсах.
"Мы уже успели станцевать, спеть, сыграть в шахматы, рисовали и стреляли из лука, а также приняли участие в конкурсе "лыжи". Собрали отаманчиков и кошевых. Планируем обменять их на подарки, а также поесть кашу. Нам очень нравится. Здесь весело и интересно", - поделились впечатлениями девушки.
Как сообщалось, 13 октября, в 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев города нацистами во время Второй мировой войны, в центре Днепра провели Марш памяти, который начали с общей молитвы. Именно здесь в 1941 году оккупанты собирали еврейское население и в течение двух дней убили 11 тыс. евреев.