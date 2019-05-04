В Днепре рухнул лифт с жителями дома: все подробности

В Днепре лифт оборвался с третьего этажа. При этом во время падения в нем находилась семья - мужчина со своей женой. Жильцы дома не пострадали и отказались от госпитализации. Об этом рассказал Валерий Кравченко на своей странице в Facebook.

Семья осталась жива потому что в лифте сработала система защиты и удержала кабину. По словам Валерия, подъемник лифта капитально ремонтировался в 2018 году и тогда была заменена кабина лифта. При этом система связи с диспетчером была неисправна.

Мужчина вызвал полицию с помощью своего мобильного телефона. Он отметил, что городские службы среагировали оперативно и на место инцидента приехала полиция, МЧС и скорая помощь.

В Днепре оборвался лифт с двумя людьми (фото: facebook.com/Валерий Кравченко)

Через 20 минут людям помогли выбраться из кабины лифта. В комментарии местной газете Валерий рассказал, что инцидент произошел около 7:30. В это время супруги ехали на кладбище навести там порядок.

"Такая ирония судьбы. Если бы падали с верхних этажей, доехали бы по назначению", - рассказал уцелевший, который отделался стрессом.

Напомним, что в Киеве кабина лифта чуть не убила няню с маленьким ребенком, когда они возвращались с прогулки.

Ранее сообщалось о том, что в Чикаго лифт с шестью пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба John Hancock Center.