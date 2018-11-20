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В Чикаго лифт с людьми рухнул с 95 этажа небоскреба

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 17:19
В Чикаго лифт с людьми рухнул с 95 этажа небоскреба
Иллюстративное фото (facebook.com RojerStorm)

По словам пассажиров, в районе 95-го этажа послышался резкий треск и скрежет металла, кабину окутало облако пыли и она устремилась вниз

Лифт с шестью пассажирами рухнул с 95-го этажа чикагского небоскреба John Hancock Center, пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС. 

Как сообщается, среди пассажиров была беременная женщина. Лифт пролетел вниз 84 этажа, остановившись на уровне 11-го. По словам пассажиров, в районе 95-го этажа послышался резкий треск и скрежет металла, кабину окутало облако пыли и она устремилась вниз.

Пассажиры вызвали экстренные службы, но из-за сложности доступа к кабине, спасатели смогли добраться до "пленников" лифта только через несколько часов. Пострадавших в результате инцидента нет, полиция начала расследование.

По предварительным данным, причиной падения кабины стал обрыв двух тросов лифта, дальнейшему падению помешали оставшиеся в целости тросы.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в чикагской больнице Mercy произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека.

Сообщается, что кроме стрелка, во время перестрелки, погиб офицер полиции, врач и помощник фармацевта. В полиции рассказали, что до сих пор остается неизвестным погиб ли стрелок от выстрелов правоохранителей или застрелился сам.

 

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