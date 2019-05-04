У Дніпрі впав ліфт з мешканцями будинку: усі подробиці

У Дніпрі ліфт обірвався з третього поверху. При цьому під час падіння в ньому перебувала сім'я - чоловік зі своєю дружиною. Мешканці будинку не постраждали і відмовилися від госпіталізації. Про це розповів Валерій Кравченко на своїй сторінці в Facebook.

Сім'я залишилася жива тому що в ліфті спрацювала система захисту і втримала кабіну. За словами Валерія, підйомник ліфта капітально ремонтувався в 2018 році і тоді була замінена кабіна ліфта. При цьому система зв'язку з диспетчером була несправна.

Чоловік викликав поліцію за допомогою свого мобільного телефону. Він зазначив, що міські служби зреагували оперативно і на місце інциденту приїхала поліція, МНС та швидка допомога.

Дніпрі обірвався ліфт з двома людьми (фото: facebook.com/Валерий Кравченко)

Через 20 хвилин людям допомогли вибратися з кабіни ліфта. У коментарі місцевій газеті Валерій розповів, що інцидент стався близько 7:30. В цей час подружжя їхалио на кладовище навести там порядок.

"Така іронія долі. Якби падали з верхніх поверхів, доїхали б за призначенням", - розповів вцілілий, який відбувся стресом.

Нагадаємо, що в Києві кабіна ліфта мало не вбила няню з маленькою дитиною, коли вони поверталися з прогулянки.

Раніше повідомлялося про те, що в Чикаго ліфт з шістьма пасажирами впав з 95-го поверху хмарочоса John Hancock Center.