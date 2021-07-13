В Днепре ротвейлер разорвал бездомного щенка: не могли оттащить шесть человек
Фото: в Днепре ротвейлер растерзал бездомного щенка (pixabay)
В Днепре в жилом районе Таромска домашняя собака искалечила бездомного щенка.
Об этом в Facebool рассказала местная жительница Елена Нищенко.
Так, событие произошло в людном городе возле одного из супермаркетов. Собака породы ротвейлер набросилась и сильно растерзала щенка.
По словам женщины, животное не могли остановить шесть взрослых человек.
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