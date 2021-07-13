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В Днепре ротвейлер разорвал бездомного щенка: не могли оттащить шесть человек

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Днепр, Вторник 13 июля 2021 19:22
В Днепре ротвейлер разорвал бездомного щенка: не могли оттащить шесть человек Фото: в Днепре ротвейлер растерзал бездомного щенка (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре в жилом районе Таромска домашняя собака искалечила бездомного щенка.

Об этом в Facebool рассказала местная жительница Елена Нищенко.

Так, событие произошло в людном городе возле одного из супермаркетов. Собака породы ротвейлер набросилась и сильно растерзала щенка.

По словам женщины, животное не могли остановить шесть взрослых человек.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина ехал в метро с большой собакой без намордника, чем возмутил пассажиров.

Мы также писали о том, что в Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужа с 8-летней дочерью.

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