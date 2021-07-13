В Днепре ротвейлер разорвал бездомного щенка: не могли оттащить шесть человек

Так, событие произошло в людном городе возле одного из супермаркетов. Собака породы ротвейлер набросилась и сильно растерзала щенка.

По словам женщины, животное не могли остановить шесть взрослых человек.

"Девушка забрала щенка, оно еще между жизнью и смертью. Владелец собаки на это отреагировал, как на инцидент не стоит его внимания, поскольку его собака нормальный". А если бы это был ребенок? Все кто это видел, были в шокированы", - рассказывает женщина.

В сети пользователи пишут, что необходимо писать заявление в соответствующие органы. Также они отмечают, что владелец собаки живет недалеко от супермаркета и часто бывает в состоянии алкогольного опьянения.