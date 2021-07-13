У Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя: не могли відтягнути шестеро людей
Фото: у Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя (pixabay)
У Дніпрі в житловому районі Таромську домашній собака скалічив безпритульне цуценя.
Про це у Facebool розповіла місцева жителька Олена Нищенко.
Так, подія сталася в людному місті біля одного із супермаркетів. Собака породи ротвейлер накинувся і сильно пошматував цуценя.
За словами жінки, тварину не могли зупинити шестеро дорослих осіб.
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