У Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя: не могли відтягнути шестеро людей

Так, подія сталася в людному місті біля одного із супермаркетів. Собака породи ротвейлер накинувся і сильно пошматував цуценя.

За словами жінки, тварину не могли зупинити шестеро дорослих осіб.

"Дівчина забрала цуценя, воно ще між життям і смертю. Власник собаки на це відреагував, як на інцидент не вартий його уваги, "оскільки його собака нормальний". А якби це була дитина? Всі хто це бачив, були в шоковані", - розповідає жінка.

У мережі користувачі пишуть, що необхідно писати заяву у відповідні органи. Також вони зазначають, що власник собаки живе неподалік супермаркету і часто буває у стані алкогольного сп'яніння.