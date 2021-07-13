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У Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя: не могли відтягнути шестеро людей

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Дніпро, Вівторок 13 липня 2021 19:22
У Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя: не могли відтягнути шестеро людей Фото: у Дніпрі ротвейлер пошматував безпритульне цуценя (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в житловому районі Таромську домашній собака скалічив безпритульне цуценя.

Про це у Facebool розповіла місцева жителька Олена Нищенко.

Так, подія сталася в людному місті біля одного із супермаркетів. Собака породи ротвейлер накинувся і сильно пошматував цуценя.

За словами жінки, тварину не могли зупинити шестеро дорослих осіб.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік їхав в метро з великою собакою без намордника, чим обурив пасажирів.

Ми також писали про те, що в Сумах охоронець будмайданчика нацькував собак на чоловіка з 8-річною дочкою.

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