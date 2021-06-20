В Днепре ребенок упал в открытый 6-метровый канализационный люк (видео)

Сегодня, 20 июня, 6-летний мальчик упал в открытый канализационный люк, высота которого составляет около 6 метров. Инцидент произошел в 10:30 на улице Артековской в Амур-Нижнеднепровском районе.

Предварительный диагноз - ушиб пятки. Более тщательную проверку проведут в Днепропетровской областной детской клинической больнице. Самое главное, что ребенок остался жив, и никаких серьезных повреждений, на первый взгляд, не получил.

Один спасатель спустился в люк и обвязал мальчика веревкой. Так они вместе поднялись по лестнице вверх. Когда ребенка достали, то его сразу же осмотрели медики.

Напомним, в Одессе девочка выпала с 9 этажа. Жизнь ей спасла счастливая случайность. Она упала на клумбу. На место происшествия сразу же приехала скорая помощь, но медики, к счастью не понадобились.

Девочку забрал отец, которому она рассказала, что клумба спасла ей жизнь. Родителей предупреждают, что на окна необходимо установить защиту, поскольку подобные случаи не редкость. Дети облокачиваются на москитные сети и выпадают вместе с ними.

Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. Шансов на спасение у него не было.