У Дніпрі дитина впала у відкритий 6-метровий каналізаційний люк (відео)

Сьогодні, 20 червня, 6-річний хлопчик впав у відкритий каналізаційний люк, висота якого становить близько 6 метрів. Інцидент стався о 10:30 на вулиці Артеківській в Амур-Нижньодніпровському районі.

Попередній діагноз - забій п'яти. Більш ретельну перевірку проведуть в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні. Найголовніше, що дитина залишилася живою, і ніяких серйозних пошкоджень, на перший погляд, не отримала.

Один рятувальник спустився в люк і обв'язав хлопчика мотузкою. Так вони разом піднялися сходами нагору. Коли дитину дістали, то її відразу ж оглянули медики.

Нагадаємо, в Одесі дівчинка випала з 9 поверху. Життя їй врятувала щаслива випадковість. Вона впала на клумбу. На місце події відразу ж приїхала швидка допомога, але медики, на щастя не знадобилися.

Дівчинку забрав батько, якому вона розповіла, що клумба врятувала їй життя. Батьків попереджають, що на вікна необхідно встановити захист, оскільки подібні випадки не рідкість. Діти спиратися на москітні мережі і випадають разом з ними.

Раніше в Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. Шансів на порятунок у нього не було.