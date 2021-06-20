У Дніпрі дитина впала у відкритий 6-метровий каналізаційний люк (відео)

Сьогодні, 20 червня, 6-річний хлопчик впав у відкритий каналізаційний люк, висота якого становить близько 6 метрів. Інцидент стався о 10:30 на вулиці Артеківській в Амур-Нижньодніпровському районі.

Про це повідомляє ДСНС.

На допомогу хлопчикові приїхали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. У Дніпрі дитина впала у відкритий каналізаційний люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Один рятувальник спустився в люк і обв'язав хлопчика мотузкою. Так вони разом піднялися сходами нагору. Коли дитину дістали, то її відразу ж оглянули медики. У Дніпрі дитина впала у відкритий каналізаційний люк (фото: dp.dsns.gov.ua) Попередній діагноз - забій п'яти. Більш ретельну перевірку проведуть в Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні. Найголовніше, що дитина залишилася живою, і ніяких серйозних пошкоджень, на перший погляд, не отримала. У Дніпрі дитина впала у відкритий каналізаційний люк (відео: YouTube)