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У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)

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Дніпро, Субота 15 січня 2022 14:58
У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото) У Дніпрі дитина з'їла паличку від цукерки Chupa Chups (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі до лікарні звернулися батьки дитини, яка з'їла паличку від цукерки Chupa Chups. Зазначається, що природним шляхом вона не вийшла.

Про це розповіли на сторінці Дитячого ендоскопічного центру Дніпра у Facebook Наталія Щудро.

Окрім того, паличка пробула в тілі дитини 10 днів.

Коли батьки зрозуміли, що дитина з'їла цукерку разом з паличкою, одразу звернулися до сімейного лікаря. Однак той сказав просто почекати.

Проте дива не трапилося та паличка залишалася в організмі малечі. Після повторного звернення до медиків, запропонували новий варіант.

Батькам запропонували зробити діагностичну гастроскопію. Тому паличку витягнули, вона мала довжину 8 сантиметрів.

У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)

У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)

У Дніпрі дитина з'їла паличку від цукерки Chupa Chups (facebook.com/groups/Дитячий ендоскопічний центр)

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