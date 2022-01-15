У Дніпрі дитина з'їла паличку від Chupa Chups: була в тілі 10 днів (фото)
У Дніпрі до лікарні звернулися батьки дитини, яка з'їла паличку від цукерки Chupa Chups. Зазначається, що природним шляхом вона не вийшла.
Про це розповіли на сторінці Дитячого ендоскопічного центру Дніпра у Facebook Наталія Щудро.
Окрім того, паличка пробула в тілі дитини 10 днів.
Коли батьки зрозуміли, що дитина з'їла цукерку разом з паличкою, одразу звернулися до сімейного лікаря. Однак той сказав просто почекати.
Проте дива не трапилося та паличка залишалася в організмі малечі. Після повторного звернення до медиків, запропонували новий варіант.
Батькам запропонували зробити діагностичну гастроскопію. Тому паличку витягнули, вона мала довжину 8 сантиметрів.
У Дніпрі дитина з'їла паличку від цукерки Chupa Chups (facebook.com/groups/Дитячий ендоскопічний центр)
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