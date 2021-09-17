В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)

В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных. В частности, раньше там были памятники и могилы, а сейчас из земли торчат останки животных.
Об этом сообщили в Telegram- канале "Х*Днепр".
Так, инцидент произошел на кладбище животных на улице Заболотного. Там раньше были памятники и могилы, а сейчас неизвестные разрушили кладбище. Сейчас там полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.
"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники, как всегда, ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.
Разрушили кладбище животных в Днепре (фото: t.me/hyevuy_dnepr)
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
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