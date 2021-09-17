В Днепре разрушили кладбище для домашних животных: части тел выглядывают из земли (фото)

Так, инцидент произошел на кладбище животных на улице Заболотного. Там раньше были памятники и могилы, а сейчас неизвестные разрушили кладбище. Сейчас там полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.

"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники, как всегда, ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.

Разрушили кладбище животных в Днепре (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.