В Днепре разгорелся языковой скандал: педагог назвала детей "врагами народа"

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов очень жестко отстаивает свою позицию в отношении русского и украинского языков, а детей из русскоязычных семей назвала врагами народа.

Как признаются родители, учительница малышам рассказывает про Сталина и подробно рассказывает моменты истории, которые детей пугают. Детали сообщила депутат Днепропетровского областного совета Елена Зеева на своей странице в Facebook.

"Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык – язык врагов, русские – враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински – "ворог державы", и поддерживает врагов, что в Крыму – враги, что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет (второй класс), в своем возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают – благодаря этому учителю", - сообщили родители.

Они инициировали встречу с педагогом, чтобы обсудить ситуацию, но она продолжает жестко отстаивать свою позицию.

"Империя распалась, московский язык утратил статус государственного. Если кто-то из-за этого страдает, я утешать не буду.... Нет термина "русскоязычные" и украиноязычные. Есть украинцы и есть россияне. Есть последствия колонизации. Есть диалектический атлас, которые однозначно подтверждает, что единственным языком на территории Украины был и есть испокон веков украинский язык", - написала она в родительской группе в Viber.

Последней каплей стало то, что педагог вместо урока о государственном флаге провела детям урок патриотического воспитания на тему войны. Родители настаивают на том, что маленьким детям такие методы подачи информации не подходят и напоминают, что в школе много детей-переселенцев, которые и так с трудностями вливаются в украиноязычную среду.

Руководство школы отвечает родителям, что в действиях учительницы нет никакого криминала и отказались ее заменить. Они объяснили, что Виктория Жданова – опытный педагог, она на уроках придерживается государственной политики и ничего не нарушает. Однако ее попросили больше не комментировать в мессенджерах политические взгляды родителей.

"Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс", - заявила директор школы Ирина Гайдар в комментарии для 49000.сom.

Также есть информация, что педагог угрожала одной из мам, которая работает в воинской части, что она пойдет с жалобами к ее руководству.

"Мы никогда и нигде не выступали против украинского языка. И оказались в патовой ситуации, теперь ребенок требует говорить с ним на украинском языке, иначе – мы враги", - объяснила одна из мам.

Родители написали обращение в департамент гуманитарной политики горсовета Днепра и объяснили, что методы подачи информации маленьким детям слишком жестокий.

"Мы очень обеспокоены тем, что на уроках классный руководитель очень много времени уделяет политическому воспитанию вместо того, чтобы идти по реальной программе НУШ. Она учит, что русский язык — это язык врагов, разговаривать на русском — поддерживать убийц украинцев, что в Украине существует только один украинский язык, и только одна титульная украинская нация. Много еще чего рассказывали другие дети, например, что в Крыму — враги, в России — враги, что россияне убивают украинцев", - сказано в обращении.

Напомним, ранее мы писали о том, что студенты рассказали правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова.

А также рассказывали о том, что преподаватель, ненавидящий Украину, похвасталась достижением в РФ.