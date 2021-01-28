У Дніпрі розгорівся мовний скандал: педагог назвала дітей "ворогами народу"

У Дніпрі розгорівся мовний скандал у школі №137. Вчителька молодших класів дуже жорстко відстоює свою позицію щодо російської та української мов, а дітей з російськомовних сімей назвала ворогами народу.

Як зізнаються батьки, вчителька розповідає малюкам про Сталіна і докладно розповідає моменти історії, які лякають дітей. Деталі повідомила депутат Дніпропетровської обласної ради Олена Зєева на своїй сторінці в Facebook.

"Нещодавно дали нам нового вчителя, а він вчить дітей, що російська мова – мова ворогів, росіяни – вороги, понаїхали, колонізували Україну, хто не говорить українською – "ворог держави", і підтримує ворогів, що в Криму – вороги, що росіяни вбивають українців. Це все розповідають дітям 7-8 років (другий клас), у своєму віці вони вже стільки жахів про Сталіна знають – завдяки цьому вчителю", - повідомили батьки.

Вони ініціювали зустріч з педагогом, щоб обговорити ситуацію, але вона продовжує жорстко відстоювати свою позицію.

"Імперія розпалася, московська мова втратила статус державної. Якщо хтось через це страждає, я втішати не буду.... Немає терміну "російськомовні" і україномовні. Є українці, є росіяни. Є наслідки колонізації. Є діалектичний атлас, які однозначно підтверджує, що єдиною мовою на території України була і є споконвіку українська мова", - написала вона в батьківській групі в Viber.

Останньою краплею стало те, що педагог замість уроку про державний прапор провела дітям урок патріотичного виховання на тему війни. Батьки наполягають на тому, що маленьким дітям такі методи подачі інформації не підходять і нагадують, що в школі багато дітей-переселенців, які й так з труднощами вливаються в україномовне середовище.

Керівництво школи відповідає батькам, що в діях вчительки немає ніякого криміналу і відмовилися її замінити. Вони пояснили, що Вікторія Жданова – досвідчений педагог, вона на уроках дотримується державної політики й нічого не порушує. Однак її попросили більше не коментувати в месенджерах політичні погляди батьків.

"Що вчитель говорить неправильно? Хто буде заперечувати, що у нас сьомий рік йде війна? На сході досі стріляють і гинуть герої. Те, що викладач прищеплює любов до української мови, я вважаю, це плюс", - заявила директор школи Ірина Гайдар в коментарі для 49000.сом.

Також є інформація, що педагог загрожувала однієї з мам, яка працює у військовій частині, що вона піде зі скаргами до її керівництва.

"Ми ніколи й ніде не виступали проти української мови. І опинилися в патовій ситуації, тепер дитина вимагає говорити з нею українською мовою, інакше – ми вороги", - пояснила одна з мам.

Батьки написали звернення в департамент гуманітарної політики міськради Дніпра і пояснили, що методи подачі інформації маленьким дітям занадто жорстокий.

"Ми дуже стурбовані тим, що на уроках класний керівник дуже багато часу приділяє політичному вихованню замість того, щоб йти на реальній програмі НУШ. Вона вчить, що російська мова — це мова ворогів, розмовляти російською — підтримувати вбивць українців, що в Україні існує тільки одна українська мова, і лише одна титульна українська нація. Багато ще чого розповідали інші діти, наприклад, що в Криму — вороги, в Росії — вороги, що росіяни вбивають українців", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що студенти розповіли правду про скандальну викладачку НПУ ім. Драгоманова.

А також розповідали про те, що викладачка, який ненавидить Україну, похвалилася досягненням в РФ.