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В Днепре провели уникальную операцию младенцу: остановили сердце на пять часов

Автор: Анна Шиканова

В Днепре хирурги провели уникальную операцию новорожденному малышу, который родился с пороком сердца. Ранее такие операции проводили только в Киеве.

Детали сообщили на странице "Центр матери и ребенка имени Руднева" в Facebook.

"Спешим поделиться хорошими новостями. Малыш, родившийся с пороком сердца – большой дефект межжелудочковой перегородки, получил шанс на новую здоровую жизнь, возможность дышать самостоятельно", - сказано в сообщении.

Уникальную операцию провели хирурги в Центре матери и ребенка имени Руднева.

Кардиохирурги вместе с коллегами из Института сердца МОЗ Украины сделали радикальную коррекцию межжелудочковой перегородки.

"Во время таких операций на несколько часов сердце малыша останавливают, а "сердцем" ребенка становится АИК – аппарат "искусственное сердце-легкие". Ранее такие операции проводились только в столице", - рассказали медики.

Они добавили, что благодаря современному оснащению больницы теперь такие сложные операции смогут проводить и в Днепре.

Также хирурги сообщили о самочувствии неврожденного пациента.

"Операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Спустя сутки малыш чувствует себя лучше, смог самостоятельно дышать, и уже идет на поправку. Здоровья малышу, а нашим докторам слова благодарности за их нелегкий труд!" – отметили в публикации Центра.

Фото: В Днепре провели уникальную операцию новорожденному (facebook.com/rudneva.org)

Напомним, ранее мы писали о том, что врачам удалось спасти ребенка, который проглотил булавку.

А также рассказывали о том, что во Львове ребенку провели уникальную операцию по "библейской" технологии.

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